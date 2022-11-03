Минобороны заявило об уничтожении двух броневых американских авто «Хамви»

Минобороны заявило об уничтожении двух броневых американских автомобилей «Хамви»

Российские военные на купянском направлении уничтожили два бронеавтомобиля автомобиля американского производства «Хамви». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Бронетехника производства США была уничтожена в результате огневого поражения и активных действий российских войск. Украина в ходе наступления на указанном направлении также потеряла две боевые бронированные машины и 130 бойцов.

31 октября Минобороны отчиталось об уничтожении немецкой установки Panzerhaubitze-2000 во время атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее окончании.