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15:02, 3 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух броневых американских авто «Хамви»

Минобороны заявило об уничтожении двух броневых американских автомобилей «Хамви»
СюжетМинобороны:

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Российские военные на купянском направлении уничтожили два бронеавтомобиля автомобиля американского производства «Хамви». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Бронетехника производства США была уничтожена в результате огневого поражения и активных действий российских войск. Украина в ходе наступления на указанном направлении также потеряла две боевые бронированные машины и 130 бойцов.

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Анастасия Шейкина
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