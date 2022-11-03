Минобороны заявило об уничтожении двух броневых американских авто «Хамви»
Российские военные на купянском направлении уничтожили два бронеавтомобиля автомобиля американского производства «Хамви». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Бронетехника производства США была уничтожена в результате огневого поражения и активных действий российских войск. Украина в ходе наступления на указанном направлении также потеряла две боевые бронированные машины и 130 бойцов.
31 октября Минобороны отчиталось об уничтожении немецкой установки Panzerhaubitze-2000 во время атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее окончании.