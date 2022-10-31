Минобороны отчиталось об уничтожении немецкой установки Panzerhaubitze-2000

Минобороны России заявило об уничтожении немецкой установки Panzerhaubitze-2000

Российские войска уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 в Херсонской области. Об этом в понедельник, 31 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили немецкую установку во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении.

«Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000», — говорится в сообщении министерства.