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14:57, 30 октября 2022Россия

Вооруженные силы России уничтожили немецкую РСЗО MARS-2 на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении немецкой РСЗО MARS-2 на Украине

Фото: Markus Rauchenberger / Wikimedia Commons

Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки немецкую ракетную систему залпового огня (РСЗО) MARS-2 на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, также был уничтожен склад вооружения в Николаевский области. Кроме того, были ликвидированы американские гаубицы М777 в Херсонской области и две системы залпового огня HIMARS в Запорожье. «Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37», — добавил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8. Помимо этого, был сбит еще украинский самолет Су-25 в ДНР. По данным Минобороны, российские средства ПВО сбили вертолеты и один самолет в ДНР. В частности, два Ми-8 были ликвидированы вблизи Кировска и Константиновки, а самолет — в районе Никольского.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Мария Винар
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