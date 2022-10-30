ПВО России уничтожили два украинских вертолета и самолет Су-25 в ДНР

В МО сообщили, что средства ПВО РФ сбили два украинских вертолета Ми-8 и Су-25 в ДНР

Российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8. Помимо этого, был сбит еще украинский самолет Су-25 в ДНР. Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО сбили вертолеты и один самолет в ДНР. В частности, два Ми-8 были ликвидированы вблизи Кировска и Константиновки, а самолет — в районе Никольского.

Ранее российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций войск ВСУ в Николаевской области. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен в районе города Очакова.

В субботу, 29 октября, российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29 под Николаевом. Как отмечал Конашекнов, истребительная авиация сбила самолет в Николаевской области. Его заметили рядом с селом Пришиб. 25 октября в этом же районе был ликвидирован еще один самолет МиГ-29.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.