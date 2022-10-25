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14:36, 25 октября 2022Россия

Российская авиация в воздушном бою уничтожила украинский МиГ-29

Минобороны заявило, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила многоцелевой украинский истребитель МиГ-29. Об этом во вторник, 25 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолет противника был сбит в районе села Калуга Николаевской области.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины в Оборотновке, Калиновке и Владимировке Луганской народной республики, селе Колодезное Харьковской области, Садке, Александровке, Криничанке и Кучерском Херсонской области, а также в городе Энергодаре Запорожской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 6758 единиц военной автомобильной спецтехники, 3525 орудий полевой артиллерии и минометов, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6046 бронемашин, 383 зенитных ракетных комплекса, 2339 беспилотников, 326 самолетов и 162 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало кадры работы российских истребителей Су-30СМ, уничтоживших самолет противника. На записи видно, как летчики отрабатывают патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

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Константин Лысяков
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Российская авиация в воздушном бою уничтожила украинский МиГ-29
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