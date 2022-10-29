Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 29 октября 2022Россия

Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 под Николаевом

В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожен украинский МиГ-29 в Николаевской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29 под Николаевом. Об этом в субботу, 29 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что истребительная авиация сбила самолет в Николаевской области. Его заметили рядом с селом Пришиб.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении
Минобороны рассказало об атаках ВСУ на красно-лиманском направлении
Российские авиация и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ
Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 под Николаевом
Минобороны России заявило о причастности Британии к подрыву «Северных потоков»
Огромная очередь у Большого театра попала на видео
Минобороны заявило о сбитых американских снарядах HIMARS и ракетах HARM
Минобороны отчиталось о поражении иностранных наемников на купянском направлении
Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.