Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 под Николаевом

В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожен украинский МиГ-29 в Николаевской области

Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29 под Николаевом. Об этом в субботу, 29 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что истребительная авиация сбила самолет в Николаевской области. Его заметили рядом с селом Пришиб.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.