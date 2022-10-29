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15:11, 29 октября 2022Россия

Минобороны России отчиталось о 14 сбитых за сутки украинских беспилотниках

Минобороны России сообщило, что за сутки средствами ПВО сбиты 14 украинских беспилотников

Фото: Alexander Ermochenko / Unsplash

За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 29 октября, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ликвидация дронов противника произошла в районах Араповки, Сватова, Раевки и Рудова Луганской народной республики (ЛНР), Еленовки и Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Новокаменки, Мылового, Клапой и Чаривного Херсонской области, а также неподалеку от населенного пункта Бурчак на Запорожье.

Кроме того, как рассказал представитель военного ведомства, российские военные за прошедшие сутки уничтожили украинский самолет МиГ-29. Конашенков отметил, что истребительная авиация сбила его в Николаевской области рядом с селом Пришиб.

О начале специальной операции (СВО) на Украине было объявлено 24 февраля. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Игорь Дмитров
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