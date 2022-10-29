Минобороны России отчиталось о 14 сбитых за сутки украинских беспилотниках

Минобороны России сообщило, что за сутки средствами ПВО сбиты 14 украинских беспилотников

За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 29 октября, рассказал журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ликвидация дронов противника произошла в районах Араповки, Сватова, Раевки и Рудова Луганской народной республики (ЛНР), Еленовки и Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Новокаменки, Мылового, Клапой и Чаривного Херсонской области, а также неподалеку от населенного пункта Бурчак на Запорожье.

Кроме того, как рассказал представитель военного ведомства, российские военные за прошедшие сутки уничтожили украинский самолет МиГ-29. Конашенков отметил, что истребительная авиация сбила его в Николаевской области рядом с селом Пришиб.

О начале специальной операции (СВО) на Украине было объявлено 24 февраля. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.