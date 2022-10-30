Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в Николаевской области

Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в Очакове

Российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций войск ВСУ в Николаевской области. Об этом в воскресенье, 30 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар был нанесен в районе города Очакова. Помимо этого, уже известно, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией России был поражен узел связи ВСУ вблизи Беляевки в Херсонской области. Кроме того, разбит склад боеприпасов, расположенный близко к Купянску, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Российские войска ликвидировали живую силу и военную технику в 189 районах.