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18:19, 3 ноября 2022Среда обитания

Природа оказалась под угрозой из-за могилы эльфа Добби

Ландшафт в Уэльсе оказался под угрозой из-за носков на могиле эльфа Добби

Кадр: Cherry Wallis / YouTube

Участок природного ландшафта в Уэльсе оказался под угрозой разрушения из-за могилы эльфа Добби из вселенной «Гарри Поттера». Туристы стали оставлять там носки, которые загрязняют территорию. Об этом сообщает The New York Times.

Мемориал в честь Добби организовали на побережье, где по сюжету эльф погиб от рук Беллатрисы Лестрейндж в картине «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Поклонники произведения стали приезжать на место и оставлять там носки, которые считаются любимым элементом одежды и символом свободы героя. Однако вскоре вещей оказалось так много, что власти начали переживать за состояние окружающей среды.

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После обсуждений в Уэльсе отказались от идеи снести монумент в том случае, если туристы перестанут оставлять на импровизированной могиле носки, которые со временем превращаются в мусор. В стране предупредили, что подобные вещи могут случайно попасть в море и стать пищей живых организмов, нарушив пищевую цепочку.

В мае 2022 года местные жители из-за большого количества мусора на могиле Добби обратились в Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты с просьбой закрепить за местом статус памятника. Организация пообещала провести опрос о том, следует ли оставить могилу эльфа на побережье.

Нина Ташевская
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