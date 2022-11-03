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18:39, 3 ноября 2022Силовые структуры

В Крыму у россиянина изъяли пять тысяч доз наркотиков

В Крыму задержали россиянина с пятью тысячами доз мефедрона

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Крыму полицейские задержали россиянина с пятью тысячами доз наркотиков. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, 43-летнего жителя Бахчисарая задержали на одной из улиц села Мирный, в момент, когда мужчина делал закладки запрещенного вещества. В автомобиле у закладчика полицейские обнаружили свертки с порошком. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном. Наркодилер собирался реализовать товар в Севастополе.

2 ноября сообщалось, что в Югре осудили пятерых бывших полицейских, подбрасывавших наркотики задержанным россиянам.

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Владимир Седов
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