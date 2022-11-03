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15:09, 3 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии запретили магазины duty free

Парламент Молдавии принял закон, запрещающий в стране магазины duty free

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Парламент Молдавии принял закон, запрещающий работу магазинов duty free в стране. Об этом сообщает издание NewsMaker.

Законопроект об отмене беспошлинного режима в Молдавии принят во втором чтении. В пояснительной записке отмечается, что такие меры необходимы для продвижения равного налогообложения. По мнению депутатов, магазины duty free создают нелояльную конкуренцию, так как освобождаются от НДС, акцизов и таможенных платежей.

Магазины беспошлинной торговли продолжат работать в стране до окончания своей лицензии. Позже они смогут продолжить продажу товаров, но уже без налоговых льгот.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика рискует остаться без газа и электричества зимой из-за энергетического кризиса. Энергетическая уязвимость страны, считает она, порождает «политический шантаж и вмешательство в демократию».

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Алевтина Запольская
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