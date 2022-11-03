Французского нефтегазового гиганта поймали на крупной лжи

Greenpeace обвинил французскую компаниюTotalEnergies в сокрытии данных о выбросах

Экологическая организация Greenpeace поймала французского нефтегазового гиганта TotalEnergies на крупной лжи о вредном воздействии на планету. Компанию обвинили в предоставлении неверных данных о выбросах углекислого газа, сообщает Financial Times.

По данным специалистов, в 2019 году объем эмиссии TotalEnergies достиг 1,6 миллиарда тонн CO2, но заявила компания лишь о 455 миллионах тонн. Отмечается, что при подсчетах в Greenpeace использовали стандарты французского государственного Агентства экологического перехода (Ademe). Однако в TotalEnergies не согласны с обвинением.

Энергетические компании по всему миру стали чаще публиковать данные о деятельности в рамках обязательств по полной компенсации выбросов парниковых газов к 2050 году. Экологи считают, что в стремлении улучшить репутацию предприятия прибегают к «зеленому замалчиванию». Как утверждает представитель французского отделения Greenpeace Франсуа Шартье, подобная информация приводит к тому, что компаниям перестают доверять, когда они говорят об экологической повестке.

В марте Greenpeace обвинила нефтегазового гиганта TotalEnergies в обмане и использовании скрытой пропаганды при постановке экологических целей. В организации считают, что компания ввела в заблуждение французскую общественность, заявив, что к 2050 году достигнет нулевого уровня выбросов углекислого газа.