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Французского нефтегазового гиганта обвинили в скрытой пропаганде

Французскую компанию TotalEnergies обвинили в нечестных коммерческих практиках

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Экологическая организация Greenpeace обвинила нефтегазового гиганта TotalEnergies в обмане и использовании «скрытой пропаганды» при постановке экологических целей. В организации считают, что компания ввела в заблуждение французскую общественность, заявив, что к 2050 году достигнет нулевого уровня выбросов углекислого газа. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2021 году французская нефтегазовая компания Total была переименована в TotalEnergies в рамках стремления стать лидером энергоперехода. Этот ребрендинг нарушает европейские правила, которые запрещают вводящие в заблуждение и нечестные коммерческие практики, говорится в иске, поданном Greenpeace в парижский суд. TotalEnergies пытается «убедить нас в невозможном: что углеродная нейтральность может быть достигнута при производстве и продаже все большего количества ископаемого топлива», рассказала юрисконсульт Greenpeace Клара Гонзалес. Реклама компании «служит дымовой завесой для вреда, который она наносит планете».

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В TotalEnergies утверждают, что стратегия компании не является «зеленым пиаром», и что группа точно выполняет поставленную перед собой цель по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа от своей деятельности к 2050 году. «Зеленый пиар» — это попытки представить свою продукцию или деятельность как экологически безопасные, при том что они таковыми не являются.

Согласно стратегии компании, TotalEnergies намерена к 2030 году сократить выбросы от своей деятельности по всему миру на 40 процентов, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности.

Нефтегазовые гиганты все чаще оказываются под давлением со стороны инвесторов и экоактивистов, требующих сократить выбросы и отказаться от новых проектов по добыче ископаемого топлива. Например, в мае 2021 года нефтегазовая корпорация Shell проиграла суд против экологических организаций в Нидерландах. Транснациональную организацию обязали сократить выбросы углерода на 45 процентов к 2030 году.

Нина Ташевская
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