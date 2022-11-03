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11:10, 3 ноября 2022Ценности

Блогер раскрыл правильный способ умывания и удивил подписчиков

Актер Скотт Макглинн посоветовал наносить средство для умывания на кончики пальцев

Фото: @scottmcglynnofficial

Актер, блогер и автор подкастов об уходе за кожей Celebrity Skin Talk Скотт Макглинн раскрыл популярную ошибку, которую совершают люди во время умывания, и удивил пользователей сети. Роликом на эту тему он поделился в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает почти 270 тысяч подписчиков.

Макглинн заявил, что ему постоянно попадаются видео, на которых бьюти-инфлюэнсеры наносят на лицо средства для умывания неправильным способом. По его словам, перед тем, как использовать продукт по назначению, они советуют растирать его в ладонях. В результате значительная часть полезных веществ впитывается в кожу рук, не достигая лица, считает эксперт.

На последующих кадрах автор ролика показал верную, по его мнению, технику расхода геля для умывания. «Вы наносите средство только на кончики пальцев, а затем — сразу на лицо. Это же "умывалка", а не крем для рук!» — объяснил Макглинн, выполняя все необходимые действия на камеру.

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Зрители принялись обсуждать совет актера в комментариях под постом. «Я действительно всю жизнь наносила средство полной ладонью, но теперь знаю, что это неправильно. Спасибо за прекрасный совет», «Вот это да, а я просто шлепала ладонью по лицу!», «И я тоже виновна. Теперь буду вспоминать тебя каждый раз во время умывания», — поделились они.

В октябре редактор портала Who What Wear Грейс Дэй в соавторстве с дерматологами раскрыла главные правила ухода за кожей. Врач Соня Хорана выделила среди ключевых процедур применение солнцезащитного крема с фильтром широкого спектра, антиоксидантов, например витамина С, утром и ретиноидов вечером. В свою очередь, дерматолог Зайнаб Лафтах посоветовала всегда очищать кожу на ночь, чтобы избежать закупорки пор и появления комедонов.

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Карина Черных
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