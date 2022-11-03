Daily Mail: порноактриса-трансгендер сочла свои тестикулы биоугрозой и смыла их в унитаз

Порноактриса-трансгендер Эмма Роуз рассказала, как после хирургической кастрации избавилась от своих тестикул. Об этом пишет Daily Mail.

По ее словам, она совершила переход в возрасте 21 года. После медицинской процедуры в Детройте она забрала отрезанные яички с собой, но была вынуждена смыть их в унитаз, так как с биологически опасными отходами ее не пустили бы на борт самолета. «Поэтому я смыла их, как золотую рыбку», — призналась она.

В 2020 году сообщалось о челлендже, участники которого окунули тестикулы в различные жидкости, в том числе в соевый соус, и записали себя на видео. По словам создателей роликов, они сделали это ради науки, так как хотели проверить, действительно ли в этой части тела есть вкусовые рецепторы.