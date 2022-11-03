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18:14, 3 ноября 2022Мир

Кабмин Германии опроверг слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине

Welt: правительство ФРГ опровергло слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Правительство Германии опровергло слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об изменении позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на представителя кабмина страны, передает ТАСС.

«В разговоре канцлер повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом», — рассказал источник издания.

Ранее Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении российского лидера Владимира Путина. По его словам, теперь немецкий политик считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык. «Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем», — заключил глава государства.

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Виктория Кондратьева
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