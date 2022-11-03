Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина

Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию и выступает за поиск общего языка с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении российского лидера Владимира Путина. Его слова передает газета Daily Sabah в Twitter.

По словам Эрдогана, буквально месяц назад Шольц «занимал совершенно иную позицию» в отношении России. Однако теперь немецкий политик считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык.

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В разговоре с телеканалом A Haber Эрдоган заявил, что мировые лидеры неправильно относятся к Путину. По его словам, против российского лидера выступали все, с кем он говорил на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. При этом он отметил, что Путин не является тем политиком, который «будет делать шаг назад при давлении на него». «Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно», — подчеркнул турецкий президент.

Шольц положительно отозвался о разговорах с Путиным

Сам Олаф Шольц в конце октября заявил, что западные СМИ весьма вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой. Он подчеркнул, что по уважительным причинам не рассказывает о переговорах с Владимиром Путиным. «Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — признал канцлер.

В сентябре Шольц охарактеризовал свои разговоры с российским президентом положительно. Политик сказал, что тон переговоров с российским президентом «всегда дружеский», несмотря на разногласия во мнениях.

В то же время в октябре немецкий канцлер заявил, что Россия во главе с Путиным использует энергию и голод как главное оружие в конфликте с Западом. До этого он также обвинил президента России в том, что тот инициировал специальную военную операцию на Украине, которая якобы является крестовым походом против Запада, идей либерализма и западного миропорядка.

Путин назвал Эрдогана надежным партнером

В свою очередь, Владимир Путин считает, что Реджеп Тайип Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствуется интересами только своей страны. Он назвал турецкого коллегу непростым, но последовательным и надежным партнером. По словам Путина, многие решения между Москвой и Анкарой рождаются в длительных и непростых спорах.

24 октября Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, за последний месяц он разговаривал с Владимиром Путиным пять раз. «То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США», — сообщил турецкий лидер.

Последние телефонные переговоры между лидерами России и Турции прошли 1 ноября. В ходе разговора президенты обсудили зерновую сделку. По словам Эрдогана, Анкара продолжит выступать с инициативами для решения проблем вокруг продовольственной сделки.