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00:40, 3 ноября 2022Мир

Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину

Президент Турции Эрдоган заявил, что мировые лидеры неправильно относятся к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к российскому главе Владимиру Путину в ходе интервью телеканалу A Haber.

Как рассказал Эрдоган, против Путина выступали все, с кем он говорил на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. «Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, Путин будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным», — отметил он.

По словам турецкого президента, российский лидер не является тем политиком, который «будет делать шаг назад при давлении на него». «Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно», — подчеркнул Эрдоган.

Во время этой же беседы президент Турции заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении Владимира Путина и теперь выступает за поиск общего языка. При этом Эрдоган отметил, что месяц назад немецкий политик «занимал совершенно иную позицию» в отношении России.

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Марина Совина
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