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22:38, 2 ноября 2022Мир

Эрдоган заявил об изменившейся позиции Шольца в отношении Путина

Эрдоган: канцлер ФРГ Шольц изменил позицию и выступает за поиск общего языка с Путиным

Фото: Guido Bergmann / BPA / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении президента России Владимира Путина. Об этом пишет Reuters.

По словам турецкого лидера, Шольц заявил, что необходимо найти общий язык с российским лидером.

22 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по Украине. По его словам, западные СМИ весьма вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой. Немецкий политик также отметил, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине.

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Марина Совина
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