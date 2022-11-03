Перечислены основные признаки «российского типа старения»

Косметолог Барабанова: «российскому типу старения» присущи отечность и оплывший овал лица

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Ирина Барабанова перечислила основные признаки «российского типа старения». О них она рассказала «Известиям».

Косметолог отметила, что у жителей разных частей земли наблюдаются индивидуальные внешние изменения, свидетельствующие о старении. Это обусловлено, в частности, генетической предрасположенностью и влиянием окружающей среды. «Российскому типу старения», подчеркивает Барабанова, присущи отечность и большой объем мягких тканей.

«Этот тип характеризуется тем, что старение происходит по гравитационному типу. То есть под его влиянием веки начинают обвисать, носогубные складки становятся более выраженными или усугубляются, морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку, скулы обвисают, как и зоны нижней челюсти и брылей», — пояснила специалист. Она добавила, что зачастую у россиян появляются мимические морщины в области лба, вокруг губ или глаз.

Врач посоветовала делать различные процедуры, например, термаж и альтеротерапию. «Эти методики позволяют стимулировать естественную выработку коллагена, они не вызывают отечность и уплотняют кожу лица. Благодаря этому эффект от них сохраняется на долгие года», — сказала Барабанова.

Ранее врач-геронтолог Юрий Серебрянский назвал доступные методы, позволяющие остановить преждевременное старение. Он подчеркнул, что замедлить этот процесс позволят полноценный сон и соблюдение режима дня.