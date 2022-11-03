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02:35, 3 ноября 2022Россия

Центр российского города перекрыли из-за мужчины с зажигалкой в виде гранаты

Центр Белгорода перекрыли из-за мужчины с зажигалкой в виде гранаты

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Полицейские Белгорода перекрыли центр города из-за мужчины с гранатой в руке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На место инцидента были вызваны саперы. Тогда выяснилось, что мужчина держит муляж — зажигалка, внешне похожая на взрывное устройство. Очевидцы рассказали каналу, что гранату вручил какой-то прохожий, и мужчина испугался, что граната может оказаться настоящей.

Все это время полицейские держали центральную улицу Попова перекрытой, вследствие чего на движение транспорта оказалось парализовано.

19 октября президент Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в восьми расположенных недалеко от Украины регионах РоссииКрыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей перечисленных регионов могут отселить из опасной зоны для обеспечения их безопасности. Местные власти могут ограничить движение транспорта и вести его досмотр.

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Марина Совина
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