Появилось видео с места покушения на экс-премьера Пакистана Хана в ходе марша сторонников

Появилось видео с места покушения на экс-премьера Пакистана Имрана Хана. Запись опубликовало РИА Новости.

Уточняется, что мужчина выстрелил в ногу политика в ходе марша его сторонников. Кроме того, сообщается о ранении до пяти руководителей партии Хана «Движение за справедливость».

Также сообщается, что стрелявший в бывшего премьера задержан.

Ранее стало известно, что в пакистанском городе Гуджранвала неизвестный обстрелял машину, в которой находился Хан. После этого политика и его коллег доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

