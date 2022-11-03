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15:13, 3 ноября 2022Мир

Появилось видео с места покушения на экс-премьера Пакистана

Появилось видео с места покушения на экс-премьера Пакистана Хана в ходе марша сторонников

Появилось видео с места покушения на экс-премьера Пакистана Имрана Хана. Запись опубликовало РИА Новости.

Уточняется, что мужчина выстрелил в ногу политика в ходе марша его сторонников. Кроме того, сообщается о ранении до пяти руководителей партии Хана «Движение за справедливость».

Также сообщается, что стрелявший в бывшего премьера задержан.

Ранее стало известно, что в пакистанском городе Гуджранвала неизвестный обстрелял машину, в которой находился Хан. После этого политика и его коллег доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Анастасия Заикина
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