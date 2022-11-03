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15:06, 3 ноября 2022Мир

Неизвестный обстрелял машину экс-премьера Пакистана

Неизвестный обстрелял машину экс-премьера Пакистана Имрана Хана, политик был ранен

Фото: Jason Lee / Reuters

Неизвестный обстрелял машину, в которой ехал экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан на политическом марше в городе Гуджранвала. О попытке покушения на политика сообщает телеканал Geo.

По информации источника, бывший глава правительства получил пулевое ранение в ногу. Также пострадали от четырех до пяти руководителей партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф». Отмечается, что неизвестный стрелок атаковал машину, которая двигалась во главе колонны руководителей партии.

Полиция задержала нападавшего. Имрана Хана и других пострадавших доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь.

9 апреля 174 депутата проголосовали за вынесение вотума недоверия Имрану Хану на фоне обвинений в неэффективном управлении экономикой. Уже 10 апреля десятки тысяч сторонников бывшего премьера и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране.

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Виктория Кондратьева
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