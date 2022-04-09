Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Об этом сообщает ТАСС.

По информации местных СМИ, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны. Перед голосованием по вотуму недоверия спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку.

3 апреля министр информации и телерадиовещания Пакистана Фаррух Хабиб заявил, что правительство Пакистана было отправлено в отставку. Политик рассказал, что кабинет министров Пакистана был распущен. При этом, по его словам, премьер страны Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 пакистанской Конституции.

До этого в парламенте Пакистана отклонили принятие вотума недоверия премьер-министру страны. Попытку его объявления инициировала оппозиция страны, обвинив Хана в коррупции и неспособности улучшить экономическое положение государства.

