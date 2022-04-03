Правительство Пакистана отправили в отставку

В Пакистане распущено правительство, но премьер-министр продолжит исполнять обязанности

Правительство Пакистана было отправлено в отставку. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания страны Фаррух Хабиб, передает ТАСС.

Политик рассказал, что кабинет министров Пакистана был распущен. При этом, по его словам, премьер-министр страны Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 пакистанской Конституции.

Ранее в парламенте Пакистана отклонили принятие вотума недоверия премьер-министру страны, передает RT. Попытку его объявления инициировала оппозиция страны, обвинив Хана в коррупции и неспособности улучшить экономическое положение государства.

11 марта сообщалось, что из-за технического сбоя в ходе мероприятий по обслуживанию техники Индия запустила ракету в сторону Пакистана. В Минобороны страны заявили, что правительство Индии заняло серьезную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня по инциденту.