Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Правительство Пакистана отправили в отставку

В Пакистане распущено правительство, но премьер-министр продолжит исполнять обязанности

Фото: Shutterstock

Правительство Пакистана было отправлено в отставку. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания страны Фаррух Хабиб, передает ТАСС.

Политик рассказал, что кабинет министров Пакистана был распущен. При этом, по его словам, премьер-министр страны Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 пакистанской Конституции.

Ранее в парламенте Пакистана отклонили принятие вотума недоверия премьер-министру страны, передает RT. Попытку его объявления инициировала оппозиция страны, обвинив Хана в коррупции и неспособности улучшить экономическое положение государства.

11 марта сообщалось, что из-за технического сбоя в ходе мероприятий по обслуживанию техники Индия запустила ракету в сторону Пакистана. В Минобороны страны заявили, что правительство Индии заняло серьезную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня по инциденту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Польша раскритиковала власти Германии за позицию по Украине
Правительство Пакистана отправили в отставку
Обвиненная в нудизме Анастасия Волочкова посмеялась над судебным иском соседей
Стало известно о желании Салаха перейти в «Барселону»
Брат Бориса Моисеева заявил о его исчезновении
Названа дата прихода тепла в Москву
Большунов выиграл марафон на чемпионате России
Фетисов отреагировал на рекорд Капризова в НХЛ
Netflix приостановил съемки фильма с Уиллом Смитом после инцидента на «Оскаре»
Рэпер Элджей попал в ДТП в Дубае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.