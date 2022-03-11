Индия случайно запустила ракету в Пакистан

Минобороны Индии сообщило о случайном запуске ракеты в сторону Пакистана из-за сбоя

Из-за технического сбоя в ходе мероприятий по обслуживанию техники в сторону Пакистана была запущена ракета, заявили представители Минобороны Индии в опубликованном пресс-релизе.

«Девятого марта 2022 года в ходе планового технического обслуживания техническая неисправность привела к случайному запуску ракеты. Правительство Индии заняло серьезную позицию и распорядилось о создании следственного суда высокого уровня. Стало известно, что ракета упала в районе Пакистана», — прокомментировали инцидент представители ведомства.

Ранее МИД Пакистана, как сообщал ТАСС, заявил о решительном протесте в связи с неспровоцированным нарушением его воздушного пространства «сверхзвуковым летающим объектом» со стороны Индии. Отмечалось, что в результате инцидента никто не погиб.

2 января стало известно, что индийские военные ликвидировали на линии контроля в Кашмире военнослужащего пакистанского спецназа, пытавшегося пересечь границу с оружием в руках недалеко от города Купвара. Армия Индии объяснила убийство тем, что замеченный на границе был террористом. Погибшим оказался пакистанец Мухаммад Шабир Малик, предположительно, спецназовец в пакистанской армии.