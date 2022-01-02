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Военные убили пытавшегося проникнуть в Индию пакистанского спецназовца

NDTV: в Индии ликвидировали военного из Пакистана, который пытался пересечь границу

Фото: Faisal Bashir / globallookpress.com

Индийские военные ликвидировали на линии контроля в Кашмире военнослужащего пакистанского спецназа, пытавшегося пересечь границу с оружием в руках недалеко от города Купвара. Об этом пишет NDTV.

Армия Индии объяснила убийство тем, что замеченный на границе был террористом. Погибшим оказался мужчина по имени Мухаммад Шабир Малик, предположительно, спецназовец в пакистанской армии.

По мнению индийских военных, попытка пересечения границы даже одним человеком говорит о том, что Исламабад не оставляет попыток атаковать Кашмир и нарушить перемирие.

Соглашение о прекращении огня в Кашмире между Индией и Пакистаном действует с 1999 года. По данным индийских военных, в 2020 году около 30 мирных жителей были убиты и более 100 ранены в результате более чем 3200 нарушений режима прекращения огня Пакистаном в Кашмире.

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Виктория Кондратьева
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