Девушка собралась замуж и отравила навязчивого бывшего возлюбленного

В Индии девушка отравила мешавшего ей выйти замуж бывшего возлюбленного

В Индии 22-летняя девушка по имени Гришма из города Парассала собралась замуж и отравила бывшего возлюбленного, который не желал расставаться с ней. Об этом сообщает The Times of India.

23-летний Шарон Радж состоял в отношениях в Гришмой около года, однако в сентябре узнал, что возлюбленная собирается замуж за некоего военного. Женщина успокоила Раджа и заявила, что выйдет замуж только за него, однако сама искала повода разорвать отношения.

Осознав, что намерения мужчины остаются серьезными, девушка рассказала ему, что, согласно ее гороскопу, мужчина, которой женится на ней первым, в скором времени умрет. Гришма уверила Раджа, что выйдет за него замуж, как только предсказание сбудется, и ее первый муж умрет. Радж не поверил в это, продолжил добиваться возлюбленной и пригрозил, что покажет ее жениху их совместные фотографии. Тогда, по данным следствия, Гришма решила отравить навязчивого ухажера, мешавшего свадьбе.

Она позвала мужчину в гости и напоила напитком, в который подсыпала некий пестицид. Спустя несколько дней Радж почувствовал недомогание и вскоре умер из-за отказа органов. Перед смертью он не высказал никаких подозрений в адрес Гришмы, утверждая, что она никогда не отравила бы его.

Однако следователям удалось обнаружить доказательства, указывающие на то, что Гришма убила поклонника. «На начальном этапе расследования у нас не было никаких улик, но когда мы получили доказательства, дело было передано в криминальный отдел», — говорит начальник полицейского отделения Парассала Хемант Кумар.

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