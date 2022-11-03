Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:04, 3 ноября 2022Мир

Глава МИД Италии заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что встреча Путина и Зеленского необходима
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Giuseppe Lami / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о необходимости встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в эфире телеканала Canale 5.

«Цель — добиться договоренности между Путиным и Зеленским, посадить их за стол», — сказал Таяни. При этом он отметил, что мира не бывает без справедливости, которая, в свою очередь, «совпадает с территориальной целостностью Украины».

27 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. При этом он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой.

В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство России лишилось базы отдыха под Варшавой
Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине
В США назвали способ снизить вероятность усиления конфликта НАТО и России
Жену Бибера подняли на смех в сети за нелепый фотошоп на фото в нижнем белье
Стало известно о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине
Глава МИД Италии заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
Определился окончательный список участников плей-офф Лиги чемпионов
Маск устроил опрос о свободе слова и политкорректности
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
В Турции допустили обращение к России за помощью в строительстве еще двух АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.