Глава МИД Италии заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что встреча Путина и Зеленского необходима

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о необходимости встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в эфире телеканала Canale 5.

«Цель — добиться договоренности между Путиным и Зеленским, посадить их за стол», — сказал Таяни. При этом он отметил, что мира не бывает без справедливости, которая, в свою очередь, «совпадает с территориальной целостностью Украины».

27 октября Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. При этом он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой.

В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.