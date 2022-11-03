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20:32, 3 ноября 2022Силовые структуры

Убившего подругу и спрятавшего ее тело в яме россиянина осудили на 11 лет

В Амурской области суд дал 11 лет мужчине, зарезавшему подругу и спрятавшему ее тело в яме

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Серышевский районный суд Амурской области приговорил к 11 годам лишения свободы 29-летнего жителя села Украинка за убийство 26-летней подруги. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Алексей Лубинский.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших на сумму 450 тысяч рублей.

По данным ведомства, в мае фигурант выпивал с друзьями на Октябрьской улице. Там он поссорился со знакомой и зарезал ее. Затем он спрятал тело в яме вдоль проселочной дороги.

Отмечается, что тело жертвы нашли спустя 1,5 месяца. Осужденный признал вину и раскаялся, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры региона.

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Екатерина Власова
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