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15:10, 3 ноября 2022Бывший СССР

Украинские чиновники похитили миллионы долларов под видом закупки бронежилетов

ГБР Украины раскрыло хищение на сотни миллионов гривен под видом закупки бронежилетов

Фото: Nacho Doce / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выявило хищение 250 миллионов гривен (свыше 6,7 миллиона долларов) под видом закупки бронежилетов для военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ГБР, в хищении участвовали бывшие украинские чиновники — исполняющий обязанности госсекретаря министерства экономики, руководство Укрпатента и руководитель одной из благотворительных организаций. Средства перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов, однако на самом деле разворовывались.

После произошедшего бывший руководитель госпредприятия выехал за пределы страны, отмечается, что в настоящий момент устанавливаются основания для его выезда. Остальным участникам хищения предъявили обвинения. Счета предприятий, привлеченных к схеме вывода средств, арестованы.

В октябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило экс-главу Нацбанка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко в розыск на фоне подозрений, выдвинутых в ходе расследования дела по растрате средств «Укргазбанка». В розыск объявлены еще два причастных к хищению более 200 миллионов гривен человека.

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Варвара Кошечкина
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