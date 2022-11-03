Украинские чиновники похитили миллионы долларов под видом закупки бронежилетов

ГБР Украины раскрыло хищение на сотни миллионов гривен под видом закупки бронежилетов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выявило хищение 250 миллионов гривен (свыше 6,7 миллиона долларов) под видом закупки бронежилетов для военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ГБР, в хищении участвовали бывшие украинские чиновники — исполняющий обязанности госсекретаря министерства экономики, руководство Укрпатента и руководитель одной из благотворительных организаций. Средства перечислялись на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов, однако на самом деле разворовывались.

После произошедшего бывший руководитель госпредприятия выехал за пределы страны, отмечается, что в настоящий момент устанавливаются основания для его выезда. Остальным участникам хищения предъявили обвинения. Счета предприятий, привлеченных к схеме вывода средств, арестованы.

В октябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило экс-главу Нацбанка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко в розыск на фоне подозрений, выдвинутых в ходе расследования дела по растрате средств «Укргазбанка». В розыск объявлены еще два причастных к хищению более 200 миллионов гривен человека.