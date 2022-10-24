Бывшего главу Нацбанка Украины объявили в розыск

Бывшего главу Нацбанка Украины Кирилла Шевченко объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило экс-главу Нацбанка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко в розыск на фоне подозрений, выдвинутых в ходе расследования дела по растрате средств «Укргазбанка». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в розыск объявлены еще два причастных к хищению более 200 миллионов гривен (более 5,5 млн долларов — прим. «Ленты.ру») сотрудника «Укргазбанка» — речь идет об экс-заместителе председателя правления Денисе Чернышове и заместителе директора департамента по работе с корпоративными ВИП-клиентами Елене Хмеленко.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве от 20.02.2019 по фактам совершения должностными лицами АБ "Укргазбанк" в составе организованной группы хищения средств этого банка путем злоупотребления служебным положением, служебного подлога», — уточнили в пресс-службе НАБУ.

О подозрениях упомянутым лицам объявили еще в начале октября в специальном порядке, так как их местонахождение было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю. В связи с этим их объявили в розыск.

4 октября 2022 года Шевченко заявил, что покидает должность председателя НБУ в связи с состоянием здоровья. Источники издания «Страна.ua» утверждали, что решение было принято из-за конфликта Шевченко с офисом президента страны Владимира Зеленского.

Через два дня после официального заявления Шевченко появились сообщения о том, что он уехал с Украины и уже несколько недель находится за границей. Отмечалось, что в рамках расследования уголовного дела антикоррупционные органы провели ряд обысков, в том числе по месту его жительства.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заподозрила Шевченко в хищении средств в «Укргазбанке», который он возглавлял до того, как стал главой НБУ. Деятельность руководства Укргазбанка привела к убыткам в размере свыше 206 миллионов гривен (более 5,5 миллиона долларов).