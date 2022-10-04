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Глава Нацбанка Украины объяснил уход в отставку

Глава Нацбанка Украины Шевченко объяснил уход в отставку состоянием здоровья

Фото: РИА Новости

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко объяснил уход в отставку. Об увольнении он рассказал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По его словам, он покидает должность председателя НБУ в связи с состоянием здоровья, которое он не может игнорировать далее. Кроме того, он также поблагодарил президента страны Владимира Зеленского, коллег и международных партнеров за сотрудничество.

Ранее стало известно, что Нацбанк Украины поставил рекорд по продаже валюты. Согласно данным регулятора, НБУ продал рекордное количество валюты на сумму 867,43 миллиона долларов для поддержания курса гривны.

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Алевтина Запольская
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