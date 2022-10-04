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Украина собралась поднять экономику реформированием труда и приватизацией

Советник Зеленского Роднянский призвал реформировать трудовое законодательство на Украине

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украине необходимо реформировать трудовое законодательство и усилить приватизацию компаний, чтобы восстановить свою экономику, считает советник президента страны по экономическим вопросам Александр Роднянский. Его слова приводит The Guardian.

По мнению Роднянского, изменение трудового законодательства, сохраняющегося в своей основе еще с советских времен, — один из основных способов поднять экономику во время военного конфликта. Он призвал упростить прием людей на работу, увольнения, выплаты выходного пособия, переходы на гибкий график и заключение договоров с фиксированным сроком работы.

Также Роднянский призвал отменить минимальный размер оплаты труда в тех отраслях, где он не увеличивает занятость. «Мы должны убедиться, что МРОТ не слишком высок, потому что наша экономика рушится, но мы должны и убедиться, что это не приведет к росту безработицы», — пояснил советник Владимира Зеленского.

Роднянский указал на Данию как на образец гибкого рынка труда, такому подходу собрались подражать и на Украине.

В начале сентября министерство экономики Украины спрогнозировало в 2023 году уровень безработицы в стране в 28,2 процента, а среднюю зарплату на уровне чуть менее 500 долларов (18 508 гривен).

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Антон Похиляк
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