Нацбанк Украины поставил рекорд по продаже валюты

Нацбанк Украины на этой неделе продал рекордное количество валюты на сумму $867,43 млн

Национальный Банк Украины (НБУ) на этой неделе продал рекордное количество валюты на сумму 867,43 миллиона долларов для поддержания курса гривны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Экономическая правда» со ссылкой на данные регулятора.

Отмечается, что на прошлой неделе НБУ продал еще 744 миллиона долларов после снижения курса национальной валюты на 25 процентов, до 36,6 гривны за доллар. На такие меры регулятору пришлось пойти «для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны».

Ранее на Украине допустили инфляцию на уровне 30 процентов. С таким прогнозом выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабинета министров, посвященного обсуждению проекта государственного бюджета на 2023 год. «Инфляция может достигнуть 30 процентов, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», — отметил он.

