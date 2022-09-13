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На Украине спрогнозировали инфляцию на уровне 30 процентов

Премьер Украины Шмыгаль: инфляция в 2023 году может достигнуть 30 процентов
СюжетРост цен на продукты:

Фото: РИА Новости

Инфляция на Украине в 2023 году может достигнуть 30 процентов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабинета министров, в ходе которого был одобрен проект государственного бюджета на следующий год, передает РИА Новости.

По его словам, украинское правительство прогнозирует рост экономики на 4,6 процента в реальном выражении и на 37 процентов в номинальном.

«Инфляция может достигнуть 30 процентов, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», — добавил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что инфляция на Украине превысила 23 процента. В конце июля регулятор девальвировал гривну и понизил курс национальной валюты к доллару на 25 процентов — до 36,56 гривны. В настоящее время Нацбанк Украины сохраняет ключевую ставку на самом высоком уровне с 2015 года.

В еврозоне инфляция также установила очередной рекорд, поднявшись в августе до 9,1 процента. Наибольший рост цен зафиксирован на энергоносители и продукты питания.

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Марина Совина
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