Нацбанк Украины девальвировал гривну

Нацбанк Украины понизил курс гривны на 25%

Нацбанк Украины (НБУ) девальвировал гривну и понизил курс национальной валюты к доллару на 25 процентов — до 36,56 гривны. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ объяснил необходимость данной меры изменением экономики страны, а также укреплением доллара к другим валютам. «Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны», — приводит ТАСС выдержку из сообщения Нацбанка.

Фиксация курса поможет стабилизировать экономику Украины в текущих условиях, в частности, контролировать рост инфляции, сообщает регулятор. НБУ ожидает, что коррекция также будет способствовать увеличению продажи валютной выручки экспортерами и минимизации спекулятивной составляющей поведения участников рынка.



Для защиты экономики Украины в начале июня Национальный банк резко повысил учетную ставку на 1500 базисных пунктов — с 10 до 25 процентов. С июня 2020-го по март 2021 года Нацбанк удерживал учетную ставку на исторически минимальном уровне в 6 процентов годовых. Затем НБУ начал постепенно увеличивать показатель — в последний раз регулятор повысил ставку 21 января 2022 года на 1 процентный пункт, до 10 процентов годовых.