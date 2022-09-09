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Инфляция на Украине превысила 23 процента

Bloomberg: инфляция на Украине превысила 23%
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Ammar Awad / Reuters

Инфляция на Украине ускоряется седьмой месяц подряд — в августе потребительские цены выросли на 23,8 процента в годовом выражении, сообщает Bloomberg. Наибольший вклад в рост показателя сделали цены на основные продукты питания, такие как яйца и сахар.

Месяцем ранее инфляция в стране составила 22,2 процента. 8 сентября украинский центробанк заявил, что давление на цены несколько ослабло из-за более быстрого, чем ожидалось, снижения мировых цен на топливо и более медленного роста стоимости некоторых овощей. При этом регулятор ожидал, что инфляция в августе составит 23 процента.

Нацбанк Украины сохраняет ключевую ставку на самом высоком уровне с 2015 года. В конце июля регулятор девальвировал гривну и понизил курс национальной валюты к доллару на 25 процентов — до 36,56 гривны. Однако, по словам руководителя отдела исследований киевского отделения Альфа-Банка Алексея Блинова, снижение оказалось недостаточным — реальная рыночная стоимость валюты тогда была еще ниже. Тем не менее это не оказало большого влияния на потребительские цены в августе, считает Блинов.

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В еврозоне инфляция также установила очередной рекорд, поднявшись в августе до 9,1 процента. Наибольший рост цен зафиксирован на энергоносители и продукты питания. Базовая инфляция в регионе, при расчете которой исключают сезонные и иные временные колебания цен, ускорилась до нового максимума в 4,3 процента.

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Софья Ермакова
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