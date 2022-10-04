Стало известно об отставке главы Нацбанка из-за конфликта с офисом Зеленского

Глава НБУ Шевченко ушел в отставку из-за конфликта с главой офиса Зеленского Ермаком

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко ушел в отставку из-за конфликта с офисом президента страны Владимира Зеленского. О причине ухода стало известно «Стране.ua», передает РИА Новости.

По словам источника издания, у Шевченко ухудшились отношения с руководителем офиса Андреем Ермаком. Тому не нравится рост инфляции и девальвация гривны, которая «обесценивает сбережения украинцев».

«При этом у Зеленского хотят, чтобы НБУ печатал гривну, помогая эмиссией наполнять госбюджет, и не видят противоречия в двух задачах. Сначала на эту тему были лишь споры, после все переросло в конфликты», — добавляет источник издания.

Отмечается, что у Шевченко при этом были и проблемы со здоровьем, и он стремится уйти с должности «мирно». Главными кандидатами на смену Шевченко называют посла Украины в США Оксану Маркарову и экс-главу «Ощадбанка» Андрея Пышного.

Об отставке Шевченко стало известно ранее 4 октября. По его словам, он покидает должность председателя НБУ в связи с состоянием здоровья, которое он не может игнорировать далее.