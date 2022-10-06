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Глава Нацбанка Украины покинул страну

Глава Нацбанка Украины Шевченко, подозреваемый в хищениях, покинул страну

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, подозреваемый в хищениях средств Укргазбанка, покинул страну, сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, Шевченко уже несколько недель находится за границей. О том, когда он вернется на Украину, неизвестно. В рамках расследования уголовного дела антикоррупционные органы провели ряд обысков, в том числе по месту жительства Шевченко.

Отмечается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заподозрила Шевченко хищении средств в Укргазбанке, который он возглавлял до того, как стал главой НБУ. Деятельность руководства Укргазбанка привела к убыткам в размере свыше 206 миллионов гривен (более 5,5 миллионов долларов).

4 октября Шевченко подал в отставку, объяснив уход состоянием здоровья. В свою очередь издание «Страна.ua» сообщило, что уход Шевченко связан с конфликтом с офисом президента Украины Владимира Зеленского.

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Варвара Кошечкина
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