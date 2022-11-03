Кадыров вступился за один из самых влиятельных кланов на Северном Кавказе

Глава Чечни Кадыров заявил о травле влиятельного на Северном Кавказе клана Белхороевых

В последние дни участились информационные нападки на представителей одного из самых влиятельных на Северном Кавказе кланов Белхороевых. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Особенно активизировались интернет-подстрекатели после информации о задержании представителей Белхороевых. В этом деле сейчас идут разбирательства, есть среди задержанных и невиновные люди», — написал глава региона. По его словам, травля Белхороевских баталхаджинцев не только опережает события, но и выглядит как интернет-кампания.

«Даже появился новый термин, совершенно невозможный и абсурдный - баталхаджинское террористическое общество. Для меня Белхороевы, последователи достопочтимого Батал-Хаджи, всегда были и будут близкими братьями», — вступился он. Кадыров также призвал ингушский народ найти общий язык внутри республики и не забывать, что они являются одним народом.

В конце октября сообщалось, что сотрудники ФСБ по Ингушетии задержали в Назрани лидера религиозного клана баталхаджинцев, руководителя контрольно-счетной палаты республики Мустафу Белхороева по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия. По словам адвоката Белхороева Шарипа Тепсаева, законных оснований для задержания не было.

По мнению защитника, интерес силовиков к Белхороеву связан с его сыном Алиханом, фигурирующим в громком деле об убийстве в результате теракта начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджуркаева в ноябре 2019 года. Мустафу Белхороева также задерживали в 2020 году по делу об организации террористического сообщества. С ним был задержан и его брат Курейша Белхороев. Лидером сообщества, с которым связано дело Мустафы Белхороева, называют Якуба Белхороева.

Белхороевы являются потомками почитаемого в Ингушетии духовного наставника Батал-хаджи Белхороева, он был суфийским шейхом, чечено-ингушским религиозным деятелем и основателем идеологии баталхаджинцев.