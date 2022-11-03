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13:35, 3 ноября 2022Бывший СССР

Аварийные отключения энергии начнутся в левобережных районах Киева

Энергокомпания «Ясно» анонсировала аварийные отключения энергии в левобережной части Киева

Фото: Nariman El-Mofty / AP

В левобережной части Киева начнутся аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на энергокомпанию «Ясно».

На такой шаг украинские энергетики решили пойти, чтобы избежать массовых аварий в некоторых районах.

«По указаниям "Укрэнерго" на левом берегу Киева будут экстренные аварийные отключения. Это нужно, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах», — анонсировали в «Ясно».

Ранее мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил об атаке на объект энергетической инфраструктуры города. По его словам, в результате попадания дрона-камикадзе несколько районов города остались без света и водоснабжения.

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Василий Мека
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