Аварийные отключения энергии начнутся в левобережных районах Киева

Энергокомпания «Ясно» анонсировала аварийные отключения энергии в левобережной части Киева

В левобережной части Киева начнутся аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на энергокомпанию «Ясно».

На такой шаг украинские энергетики решили пойти, чтобы избежать массовых аварий в некоторых районах.

«По указаниям "Укрэнерго" на левом берегу Киева будут экстренные аварийные отключения. Это нужно, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах», — анонсировали в «Ясно».

Ранее мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил об атаке на объект энергетической инфраструктуры города. По его словам, в результате попадания дрона-камикадзе несколько районов города остались без света и водоснабжения.