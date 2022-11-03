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08:46, 3 ноября 2022Бывший СССР

В Кривом Роге сообщили о разрушениях на объекте энергетической инфраструктуры

Мэр Кривого Рога заявил о серьезных разрушениях объекта энергетической инфраструктуры

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил об атаке на объект энергетической инфраструктуры города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате попадания дрона-камикадзе несколько районов города остались без света и водоснабжения. Атакованный объект получил значительные разрушения.

2 ноября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подсчитал, что на Украине повреждены 35-45 процентов оборудования системы энергетики. Он указал, что удары приходятся по трансформаторным подстанциям, что усложняет транспортировку электричества.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок предупредил, что удары российских войск по энергетической инфраструктуре Украины стали носить системный характер и будут продолжены, поэтому Киеву не стоит испытывать иллюзии, что это «финальные шаги».

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Марина Совина
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