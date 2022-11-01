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06:33, 1 ноября 2022Россия

Российский военкор призвал уничтожить ряд украинских предприятий

Военкор Котенок призвал уничтожить предприятия, где Украина создает «оружие возмездия»
СюжетРоссийские войска

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России должны ликвидировать ряд украинских предприятий, призвал военный корреспондент Юрий Котенок. Его слова приводит РИА ФАН.

«Нам нужно уничтожить те ошметки военно-экономического потенциала, который еще остался у Украины, и не дать использовать его для организации терактов и диверсий против нас», — указал эксперт.

Прямым поводом для такого шага являются заявления Киева о неких «сверхмощных беспилотниках», которые смогут пролетать тысячу километров.

Котенок предупредил, что удары российских войск по энергетической инфраструктуре Украины стали носить системный характер и будут продолжены, поэтому Киеву не стоит испытывать иллюзии, что это «финальные шаги».

31 октября российские войска нанесли удар по украинским военным и энергетическим объектам. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все назначенные объекты на территории противника были поражены.

Марина Совина
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