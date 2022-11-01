Российский военкор призвал уничтожить ряд украинских предприятий

Военкор Котенок призвал уничтожить предприятия, где Украина создает «оружие возмездия»

Вооруженные силы (ВС) России должны ликвидировать ряд украинских предприятий, призвал военный корреспондент Юрий Котенок. Его слова приводит РИА ФАН.

«Нам нужно уничтожить те ошметки военно-экономического потенциала, который еще остался у Украины, и не дать использовать его для организации терактов и диверсий против нас», — указал эксперт.

Прямым поводом для такого шага являются заявления Киева о неких «сверхмощных беспилотниках», которые смогут пролетать тысячу километров.

Котенок предупредил, что удары российских войск по энергетической инфраструктуре Украины стали носить системный характер и будут продолжены, поэтому Киеву не стоит испытывать иллюзии, что это «финальные шаги».

31 октября российские войска нанесли удар по украинским военным и энергетическим объектам. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все назначенные объекты на территории противника были поражены.