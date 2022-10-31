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13:42, 31 октября 2022Россия

Российские войска нанесли удар по военным и энергетическим объектам Украины

Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атака проводилась высокоточным оружием морского и воздушного базирования. По словам Конашенкова, цели ударов достигнуты и все назначенные объекты военного управления и энергетики на территории противника были поражены.

Представитель Минобороны добавил, что российская авиация, артиллерия и ракетные войска также атаковали восемь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской и Николаевской областях. Кроме того, удару подверглись огневые позиции 57 артиллерийских подразделений и 136 районов сосредоточения противника.

Ранее стало известно о взрывах сразу в нескольких регионах Украины, в том числе Полтавской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской и других областях. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны. Власти страны объявили воздушную тревогу в Киеве и ряде центральных регионов.

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В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара по столице Украины часть города была обесточена, а в ряде его районов отключили водоснабжение. Глава региональной военной администрации Алексей Кулеба подчеркнул, что в связи с атакой в области ограничивают подачу электроэнергии.

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Константин Лысяков
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