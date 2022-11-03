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23:38, 2 ноября 2022Интернет и СМИ

Отстраненный от эфира Красовский объяснил выпуск своего фильма

Отстраненный от эфира Красовский: опубликованный RT фильм был снят давно

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Отстраненный от эфира телеведущий Антон Красовский объяснил выпуск своего фильма на телеканале Russia Today (RT). Соответствующий пост он написал в Telegram-канале.

Он объяснил, что программа была снята давно. «Друзья, никто никого никуда не вернул. <...> Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться», — написал Красовский.

Ранее телеканал RT опубликовал новый выпуск проекта «Россия: XXI век», посвященный спорту. В фильме Ирина Винер, Татьяна Тарасова, Вячеслав Фетисов, Юрий Семин рассказали Красовскому о том, как менялся российский спорт на протяжении последних 20 лет.

23 октября во время эфира программы «Антонимы» на канале RT Красовский высказался об украинских детях. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — сказал он. Позже главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом.

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Марина Совина
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