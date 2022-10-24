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01:15, 24 октября 2022Интернет и СМИ

RT приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским

Главред RT Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с журналистом Антоном Красовским
Антон Красовский

Антон Красовский. Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Телеканал Russia Today (RT) приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским. Об этом сообщила в Telegram-канале главный редактор средства массовой информации Маргарита Симоньян.

Она указала, что сотрудничество приостановлено из-за высказывания Красовского о том, что нужно «топить детей». Главред выразила надежду на то, что журналист объяснится, каким «временным помешательством» оно было вызвано.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — подчеркнула Симоньян.

Она пожелала детям Украины и Донбасса скорейшего завершения конфликта, чтобы они могли жить и учиться на том языке, который считают родным.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, сожалеет о многих высказываниях в соцсетях. Он отметил, что многие из них сформулировал на эмоциях.

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Марина Совина
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