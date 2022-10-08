Экс-посол Украины в Германии раскаялся за свои высказывания

Экс-посол Украины в Германии Мельник заявил, что сожалеет о своих высказываниях в соцсетях

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, сожалеет о многих высказываниях в соцсетях. Такое признание он сделал в разговоре с журналистами немецкой газеты Spiegel.

Интервьюер напомнил Мельнику, что однажды ему пришлось извиниться за то, что он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». «Я сожалею о многом из того, что написал, но, в отличие от других, я не удаляю свои твиты. Я сформулировал большую часть этого спонтанно, исходя из эмоций, а не из расчетов. Я придерживаюсь этого», — ответил экс-посол.

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. На его место назначили Алексея Макеева, который ранее занимал должность специального представителя правительства по политике международных санкций.

В октябре Мельник обругал американского миллиардера Илона Маска после того, как тот предложил свой способ мирного урегулирования конфликта. Комментируя твит, Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя и добавил, что это его «очень дипломатичный ответ».

