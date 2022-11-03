Российские войска отразили наступление трех батальонов ВСУ в направлении ЛНР

Минобороны заявило о безуспешном наступлении ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 3 ноября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник предпринял безуспешную попытку атаки силами трех батальонов в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР) В результате ответных действий Вооруженных сил России бойцы ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Конашенков добавил, что российские войска также нанесли поражение резервам противника в районе села Терны и города Кировска в Донецкой народной республики.

Представитель Минобороны подчеркнул, что противник потерял более 200 бойцов убитыми и свыше 120 раненными. Также были уничтожены четыре танка, девять бронемашин и восемь автомобилей.

По данным российского оборонного ведомства, с начала спецоперации на Украине были уничтожены 6986 единиц военной автомобильной спецтехники, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6297 бронемашин, 384 зенитных ракетных комплекса, 2422 беспилотника, 330 самолетов и 168 вертолетов ВСУ.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов, которые пытались высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища. На кадрах видно, как российские войска наносят удар по быстроходному катеру ВСУ.