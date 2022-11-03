В Минобороны заявили об уничтожении 130 солдат ВСУ при попытке прорыва

Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении 130 солдат на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 130 солдат украинской армии при их попытке прорвать российскую оборону. Об этом сообщил журналистам спикер российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, среди уничтоженных были не только солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и иностранные наемники.

«ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены», — заявил Конашенков.

Также, по словам спикера Минобороны, российские войска уничтожили несколько единиц техники противника: три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви» ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с украинской армией попали на видео.