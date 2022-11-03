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14:54, 3 ноября 2022Россия

В Минобороны заявили об уничтожении 130 солдат ВСУ при попытке прорыва

Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении 130 солдат на купянском направлении
СюжетМинобороны:
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 130 солдат украинской армии при их попытке прорвать российскую оборону. Об этом сообщил журналистам спикер российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, среди уничтоженных были не только солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и иностранные наемники.

«ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены», — заявил Конашенков.

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Также, по словам спикера Минобороны, российские войска уничтожили несколько единиц техники противника: три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви» ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с украинской армией попали на видео.

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Валерий Розенберг
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